Bisher seien erst wenige Tote geborgen worden, hieß es vom örtlichen Ministerium für Inneres und Sicherheit. Die anderen Verunglückten lägen noch unter den Trümmern.

Zu dem Vorfall in der Mine in der Region Kasai war es am Dienstagabend gekommen. Nach Angaben des Ministeriums könnten Regenfälle zum Einsturz unterirdischer Brunnen geführt haben, in denen die Diamantengräber gearbeitet hatten.

Diese Nachricht wurde am 09.06.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.