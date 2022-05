Flüchtlinge aus der Ukraine zeigen Polizeibeamten am Bahnhof von Cottbus ihre Dokumente (picture alliance/dpa/ Frank Hammerschmidt)

Nach Angaben des Bundesinnenministeriums handelt es sich hauptsächlich um ukrainische Staatsbürger. Die meisten von ihnen sind Frauen, Kinder und ältere Menschen. Bundesfamilienministerin Paus sprach von etwa 180.000 Kindern.

Die genaue Zahl der Kriegsflüchtlinge hierzulande ist jedoch nicht bekannt. In der Regel gibt es keine stationären Kontrollen an den EU-Binnengrenzen, und Ukrainer können für 90 Tage ohne Visum einreisen. Auch über eine mögliche Weiterreise in ein anderes EU-Land oder eine Rückkehr in die Ukraine liegen keine verlässlichen Daten vor.

Weiterführende Informationen

Diese Nachricht wurde am 03.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.