Mehr als 400 Migranten vor Kreta gerettet (AP / Jeremias Gonzalez)

Das Boot wurde in den Hafen von Paleochora abgeschleppt, nachdem in rauer See die Steuerung ausgefallen war, wie die Küstenwache mitteilte. Schlechtes Wetter habe den Einsatz erschwert. Bilder des Staatsfernsehens zeigten ein überfülltes Boot, auf dessen Deck sich die Menschen drängten. Der griechische Migrationsminister Mitarachi schrieb auf Twitter, er werde die Europäische Kommission bitten, eine solidarische Aufteilung der Menschen auf andere EU-Staaten zu organisieren. Sie sollen überwiegend aus Pakistan und Syrien stammen. An Bord des Bootes seien zahlreiche Kinder gewesen, hieß es.

Diese Nachricht wurde am 22.11.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.