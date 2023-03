Frankreich

Mehr als 450 Festnahmen bei Rentenprotesten

In Frankreich sind bei gewaltsamen Protesten gegen die beschlossene Rentenreform mehr als 450 Menschen festgenommen worden. Innenminister Darmanin sprach im Sender CNews zudem von etwa 440 verletzten Polizisten und etwa 900 Feuern in Paris am Rande der Demonstrationen.

24.03.2023