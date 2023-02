Erdbeben in Türkei und Syrien

Männer der Rettungsorganisation Weißhelme fräsen ein Loch in das Dach eines zerstörten Hauses in Jandaris bei Aleppo. (AFP / MOHAMMED AL-RIFAI)

Der türkische Vizepräsident Oktay gab die Zahl der Toten im eigenen Land mit mehr als 3.400 an. Über 20.000 Menschen seien verletzt worden. In Syrien kamen nach Angaben des Gesundheitsministeriums sowie der Rettungsorganisation Weißhelme mindestens 1.600 Menschen ums Leben. Zudem sind tausende Menschen verletzt oder obdachlos.

Suche nach Überlebenden dauert an

Nach Angaben des türkischen Vizepräsidenten behindern Nachbeben und das schlechte Wetter die Rettungsarbeiten und Hilfslieferungen. Hinzu kommen schlechte Internetverbindungen und beschädigte Straßen zwischen einigen der am stärksten betroffenen türkischen Städte. In die drei am meisten betroffenen Provinzen Hatay, Kahramanmaras and Adiyaman dürfen nur noch Rettungsfahrzeuge und Hilfstransporte fahren. Allein in der Türkei sind offiziellen Angaben zufolge rund 6.000 Gebäude eingestürzt. Oktay erklärte, 8.000 Menschen konnten aus den Trümmern gerettet werden.

Weißhelme in Syrien: Hunderte Familien unter den Trümmern

Im syrischen Erdbebengebiet sind nach Angaben des von der Opposition betriebenen Zivilschutzes noch Hunderte Familien unter den Trümmern zerstörter Gebäude verschüttet. Die Zeit, sie zu retten, werde knapp, sagt der Leiter der als "Weißhelme" bekannten Organisation im von Rebellen kontrollierten Nordwesten Syriens, al-Saleh, der Nachrichtenagentur Reuters. Für die Rettungseinsätze werde dringend internationale Hilfe benötigt.

Der SPD-Obmann im Auswärtigen Ausschuss, Schmid, sprach von einer katastrophalen Lage im Norden Syriens, da dort staatliche Strukturen nicht existierten. Er sagte im Deutschlandfunk , der syrische Machthaber Assad und Russland sollten ihrer Verantwortung gerecht werden und alle Zugänge für humanitäre Hilfe öffnen.

EU mobilisiert mehr als 1.150 Rettungskräfte

Über das Zentrum für Katastrophenhilfe der EU sind bereits 27 Such- und Rettungsteams mobilisiert worden. Der zuständige EU-Kommissar Lenarcic teilte mit, das entspreche mehr als 1.150 Einsatzkräften und 70 Hunden. 19 Staaten sind daran beteiligt. Heute früh war bereits eine israelische Hilfsdelegation in der Türkei eingetroffen.

Erstes Beben hatte Stärke 7,9

Das erste Hauptbeben mit einer Stärke von bis zu 7,9 hatte sich in der Nacht von Sonntag auf Montag ereignet; das Epizentrum lag in der türkischen Provinz Kahramanmaras. Dort werden die meisten Todesopfer des Landes verzeichnet. Es gab zahlreiche teils schwere Nachbeben.

Diese Nachricht wurde am 07.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.