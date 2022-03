Mehr als 5.300 Flüchtlinge aus der Ukraine sind in Berlin eingetroffen. (Paul Zinken/dpa)

Nach Angaben des Bundesinnenministeriums wurden mittlerweile mehr als 5.300 Personen offiziell registriert. Die tatsächliche Zahl könne aber deutlich höher sein, hieß es. Allein in der Hauptstadt Berlin trafen gestern Abend etwa 1.300 Flüchtlinge mit Zügen an. Bundesinnenministerin Faeser sprach von einer großen Hilfsbereitschaft in Deutschland.

