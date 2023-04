Unklare Lage in Khartum

Die Kämpfe im Sudan nehmen an Gewalt und Brutalität zu, auch in Khartoum, der Hauptstadt des Landes. (AP / Marwan Ali)

In der Hauptstadt Khartum und in anderen Regionen des Landes hatten sich die Armee und die Miliz gestern heftige Gefechte geliefert. Die RSF gab an, den Präsidentenpalast und den internationalen Flughafen eingenommen zu haben. Die Armee wies dies zurück. Es ist unklar, wer in Khartum derzeit die Oberhand hat.

Der UNO-Sicherheitsrat forderte die umgehende Einstellung der Kämpfe. Er will sich morgen auf Antrag Großbritanniens mit der Krise befassen. Auch UNO-Generalsekretär Guterres verlangte eine friedliche Lösung.

Mit den Kämpfen eskaliert ein bereits länger andauernder Machtkampf zwischen dem Militärregime unter General Burhan und der Miliz, deren Anführer Daglo Burhans Stellvertreter ist. Beide Seiten hatten im Jahr 2019 gemeinsam den damaligen Machthaber Baschir gestürzt. Eigentlich soll die RSF in die sudanesische Armee integriert werden.

