Satellitenbild des Stahlwerks Asowstal in Mariupol im Osten der Ukraine: Dutzende Zivilisten konnten das Gelände heute verlassen. (dpa / Planet Labs PBC via AP)

Bereits am Mittag hatte ein Bus mit rund 40 Personen das Gelände verlassen und die Zivilisten in ein provisorisches Aufnahmezentrum in der Region Donezk gebracht. Später konnten rund 14 weitere Menschen befreit werden. Ukrainischen Angaben zufolge sollen etwa 1.000 Zivilisten in dem belagerten Stahlwerk eingeschlossen sein. Sie hatten in den unterirdischen Bunkern auf dem Werksgelände Zuflucht gesucht.

Die russische Regierung berichtete außerdem von weiteren Angriffen. Rund um Saporischschja seien Flugabwehrraketensysteme zerstört und bei Charkiw zwei Kampfflugzeuge abgeschossen worden. Die ukrainische Seite sprach von mehreren Verletzten. Sie bestätigte auch einen Angriff auf einen Flughafen in Odessa, bei dem unter anderem ein Waffenlager zerstört wurde.

Diese Nachricht wurde am 01.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.