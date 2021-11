Der Nachrichtenagentur AP liegt ein Polizeibericht vor, wonach es in der Haftanstalt in der Stadt Guayaquil über mehrere Stunden Schüsse und Explosionen gegeben habe. Vor dem Gebäude versammelten sich Angehörige, die auf Informationen über das Schicksal von Familienmitgliedern in dem Gefängnis warten.

In Ecuador gibt es offiziell rund 40.000 Häftlinge. Die Zellen sind überbelegt. Das Gefängnis in Guayaquil hat etwa 8.500 Insassen.

Diese Nachricht wurde am 13.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.