China

Mehr als 50 Tote nach schwerem Erdbeben in Tibet

Bei einem schweren Erdbeben in der autonomen chinesischen Region Tibet sind laut Staatsmedien mindestens 53 Menschen ums Leben gekommen. Demnach erschütterte ein Erdstoß der Stärke 6,8 den Kreis Tingri. Auch in der Hauptstadt des benachbarten Nepal, Kathmandu, sowie in Teilen Indiens waren Erschütterungen zu spüren.