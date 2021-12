Impfaktion im Paderborner Dom - der Malteser Hilfsdienst verteilt Tee an die Wartenden. (Christopher Neundorf/dpa)

Sie holten sich ihre Erst-, Zweit- oder Auffrischungsimpfung ab. Nach Angaben eines Sprechers wurden in der Bischofskirche alle geimpft, die sich bis 17 Uhr angestellt hatten. Dompropst Göbel sagte, wenn Papst Franziskus zum Impfen aufrufe, dann müssen man als Kirche irgendwo auch praktisch etwas machen.

In Deutschland gibt es auch an diesem Wochenende an zahlreichen Orten großangelegte Corona-Impfangebote.

