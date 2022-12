Seenotrettung

Aus dem Mittelmeer gerettete Migranten haben in Salerno das Rettungsschiff verlassen. (IMAGO / Antonio Balasco / IMAGO / Antonio Balasco)

Das deutsche Schiff "Humanity 1" legte im Hafen von Bari an der Adria an. Dort konnten mehr als 260 Menschen an Land gehen. Das unter norwegischer Flagge fahrende Schiff "Geo Barents" der Organisation Ärzte ohne Grenzen legte mit knapp 250 Migranten in Salerno südlich von Neapel an. Auch hier wurden die Menschen an Land gebracht. Sie waren in mehreren Einsätzen vor der libyschen Küste von Schlauch- und Holzbooten gerettet worden und sollen unter anderem aus Syrien, Ägypten und Kamerun stammen.

Diese Nachricht wurde am 11.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.