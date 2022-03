Friedensdemonstranten in Moskau, die von der Polizei beobachtet werden. (IMAGO / ZUMA Wire/Stringer)

Das teilte die auf die Beobachtung von Demonstrationen spezialisierte Nichtregierungsorganisation OWD-Info heute früh mit. Es handele sich um die höchste Zahl entsprechender Festnahmen an einem einzigen Tag in Russland. Allein in der Hauptstadt Moskau seien rund 2300 Personen von der Polizei in Gewahrsam genommen worden, hieß es.

Diese Nachricht wurde am 07.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.