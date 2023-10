Nahostkonflikt - Pro-Palästina-Kundgebung in Berlin, viele Polizisten wurden verletzt. (Paul Zinken / dpa / Paul Zinken)

Wie eine Polizeisprecherin mitteilte, wurden 174 Personen vorübergehend festgenommen. Im Stadtteil Neukölln seien Kolleginnen und Kollegen durch Steine, brennende Flüssigkeiten und Widerstandshandlungen verletzt worden. Auch Unbeteiligte hätten Verletzungen erlitten. Zudem seien mehrere Autos und ein Lastwagen in Brand geraten. - Auch in anderen deutschen Städten, darunter in Frankfurt am Main und Nürnberg, gab es pro-palästinensische Proteste. In Frankfurt setzte die Polizei Wasserwerfer ein.

