Militärausbildung

Mehr als 600 ukrainische Soldaten haben in Bayern ein Manövertraining absolviert

Dabei lernten die Ukrainer unter anderem den Umgang mit gepanzerten Fahrzeugen und dem Schützenpanzer vom Typ Bradley. Der fünfwöchige Kurs umfasste laut einem Sprecher des Pentagon auch Schießtraining, medizinische Ausbildung, Training in verschiedenen Einheiten und eine Übung in Bataillon-Stärke. Weitere Lehrgänge für ukrainische Soldaten in Grafenwöhr seien bereits angelaufen.

Die Trainings sollen den Soldaten bei Gegenoffensiven im Frühjahr helfen. Eine wichtige Rolle könnten dabei die Bradley-Panzer spielen. Die USA haben der Ukraine mehr als 100 dieser Panzer zugesagt.

