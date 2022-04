Mehr als 600 Verfahren wegen Corona-Testbetrug eingeleitet. (Julian Stratenschulte/dpa)

Das ergab eine Umfrage des "Handelsblatts" unter Staatsanwaltschaften und Landeskriminalämtern. Demnach beträgt der mutmaßliche Schaden allein in fünf Verfahren in Bochum, Offenburg, Freiburg und Mannheim 49,5 Millionen Euro. Die Ermittlungen stehen dem Bericht zufolge noch am Anfang, weshalb sich der Gesamtschaden durch Testbetrug noch nicht beziffern lässt.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

In unserem Nachrichtenblog finden Sie einen regelmäßig aktualisierten Überblick über die wichtigsten Entwicklungen. Lesen Sie auch:

Diese Nachricht wurde am 11.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.