Nach tödlichen Schüssen

Mehr als 660 Festnahmen nach neuen Krawallen in Frankreich

In französischen Städten ist es nach den tödlichen Polizeischüssen auf einen Jugendlichen die dritte Nacht in Folge zu Ausschreitungen gekommen. Krawalle gab es unter anderem in Paris, Lyon, Toulouse, Marseille und Lille. Nach Angaben von Frankreichs Innenminister Darmanin wurden mehr als 660 Personen festgenommen, mehr als die Hälfte davon im Großraum Paris. 249 Polizisten wurden verletzt.

30.06.2023