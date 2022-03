In der ukrainischen Hauptstadt Kiew (picture alliance / AA / Andre Alves )

Nach Angaben der Behörden flohen mehr als 4100 Menschen aus der belagerten Hafenstadt Mariupol, wo sich ukrainische und russische Truppen schwere Gefechte lieferten. Weitere 1800 Menschen verließen Kiew. In der Haupstadt heulten am Abend nach Angaben von Bewohnern erneut die Sirenen.

Auch Charkiw im Nordwesten wurde weiter bombardiert. Insgesamt starben in der russischsprachigen Großstadt seit Kriegsbeginn den örtlichen Behörden zufolge mindestens 500 Menschen. Bei einem russischen Raketenangriff auf eine Kaserne der ukrainischen Marine in der Stadt Mykolajiw sind vermutlich zahlreiche Soldaten ums Leben gekommen. Ein hochrangiger Vertreter des ukrainischen Militärs sprach gegenüber der New York Times von mindestens 40 Toten. Der Angriff fand bereits am Freitag statt; in den Trümmern der Kaserne wird weiter nach Überlebenden gesucht.

Diese Nachricht wurde am 20.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.