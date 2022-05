Statistisches Bundesamt

Die mit Abstand häufigste Todesursache dabei waren Krebserkrankungen, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden anlässlich des morgigen Weltnichtrauchertags mitteilte. Bei Frauen ist das Risiko, an einem entsprechenden Tumor zu sterben, innerhalb von 20 Jahren um 73 Prozent gestiegen, bei Männern gingen die Fallzahlen dagegenleicht zurück. Ein Grund dafür könnte der seit den 1950er Jahren deutlich gestiegene Anteil von Raucherinnen sein, teilte das Bundesamt mit. Insgesamt wird aber weniger geraucht. So sank der Pro-Kopf-Verbrauch von Zigaretten zwischen 2011 und 2021 um etwa 21 Prozent.

Diese Nachricht wurde am 30.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.