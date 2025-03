Christiane Benner, Erste Vorsitzende der IG Metall (picture alliance / dpa / Moritz Frankenberg)

Sie folgten einem Aufruf der IG Metall in Hannover, Köln, Frankfurt am Main, Leipzig und Stuttgart. Die Gewerkschaftsvorsitzende Benner forderte die Arbeitgeber auf, nicht zu kürzen und keine Stellen ins Ausland zu verlagern. An die künftige Bundesregierung richtete sie den Appell, rasch die Rahmenbedingungen für die Industrie zu verbessern. Die IG Metall stehe ausdrücklich hinter den geplanten Milliardenkrediten für zusätzliche Investitionen, betonte Benner.

Diese Nachricht wurde am 16.03.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.