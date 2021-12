Tornados in den USA Mehr als 80 Tote bestätigt

Durch die Tornados in den USA sind allein im Bundesstaat Kentucky mehr als 80 Menschen ums Leben gekommen. Das teilte Gouverneur Beshear mit. Er äußerte zugleich die Befürchtung, dass die Zahl der Todesopfer in seinem Bundesstaat auf über 100 steigen könnte, da noch zahlreiche Menschen vermisst würden. Es sei die verheerendste Tornado-Serie in der Geschichte Kentuckys.

12.12.2021