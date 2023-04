Mehr als 800 Flüchtlinge an einem Tag in Lampedusa an Land gegangen. (Giacomo Zorzi/Seawatch.org/AP/dpa)

Vor allem Italiens Küstenwache brachte sie gestern und in der Nacht an Land, wie die Zeitung "La Stampa" berichtet. Die Einsatzkräfte seien etwa 20 Mal in italienische Gewässer ausgerückt, um Schiffbrüchige zu retten. In einem der Boote sei eine Leiche entdeckt worden, hieß es weiter. Überlebende berichteten zudem, dass mindestens 20 Passagiere des gleichen Bootes vermisst seien.

Unterdessen hat die tunesische Marine vor der Küste des Landes 31 Leichen geborgen. Die Menschen stammten wahrscheinlich aus Ländern südlich der Sahara, erklärte die Nationalgarde.

Diese Nachricht wurde am 24.04.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.