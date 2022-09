Pilotenstreik

Heute sollen wieder Lufthansa-Maschinen den Boden verlassen. (IMAGO/Olaf Schuelke)

Die Gewerkschaft 'Vereinigung Cockpit' hatte den Streik von vornherein auf 24 Stunden begrenzt. Gestern waren wegen des Arbeitskampfs mehr als 800 Flüge abgesagt worden - rund 130.000 Passagiere waren davon betroffen.

Heute will die Lufthansa wieder alle geplanten Flüge durchführen - es könne aber Verspätungen geben, hieß es. Die ersten Abflüge aus Frankfurt am Main und München sind für den frühen Morgen geplant. In Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland enden an diesem Wochenende die Schulferien, deshalb wird mit stärkerem Flugverkehr als an anderen Wochenenden gerechnet.

Diese Nachricht wurde am 03.09.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.