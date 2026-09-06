Offiziell sind nach Angaben des Landtags in Magdeburg rund 70 für ausländische Medien tätige Reporter angemeldet. Außer aus Europa kommen sie unter anderem aus den USA, Kanada, China und Taiwan. Insgesamt wurden vor dem Wochenende rund 800 Journalisten akkreditiert. Das hohe Interesse hängt vor allem damit zusammen, dass erstmals nach dem Zweiten Weltkrieg eine als gesichert rechtsextrem eingestufte Partei eine Landesregierung in Deutschland übernehmen könnte. In Umfragen lag die AfD zuletzt deutlich vorne. Laut den Demoskopen ist eine absolute Mehrheit aber nicht zu erwarten. Abhängig ist das unter anderem davon, wie viele kleinere Parteien mehr als fünf Prozent bekommen und damit in das Parlament einziehen können.
Rund 1,7 Millionen Wahlberechtigte sind bis 18 Uhr zur Stimmabgabe aufgerufen. Aktuell regiert in Sachsen-Anhalt eine Koalition aus CDU, SPD und FDP unter Ministerpräsident Schulze.
Diese Nachricht wurde am 06.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.