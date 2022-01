Der Eingang des Robert Koch-Instituts (www.imago-images.de)

Das ist erneut ein Höchstwert. Gestern waren es rund 80.400 neue Fälle und vor einer Woche knapp 59.000. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz stieg auf 427,7 nach 407,5 gestern. Weitere 316 Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle insgesamt auf 115.051.

Die Hospitalisierungsrate gab das RKI gestern mit 3,13 an. Der Wert gibt an, wie viele Menschen auf 100.000 Einwohner in einer Woche mit einer Corona-Erkrankung ins Krankenhaus eingeliefert werden. Der Höchstwert lag hier in der zweiten Pandemiewelle bei über 15.

Diese Nachricht wurde am 13.01.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.