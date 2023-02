Erdbeben-Katastrophe in der Türkei und Syrien

Zerstörte Häuser im türkischen Kahramanmaras nach dem Erdbeben (dpa / picture alliance / Emin Sansar)

Nach Angaben des türkischen Vizepräsidenten Oktays sind insgesamt etwa 60.000 Helfer im Einsatz - darunter Spezialisten aus zahlreichen Ländern. Heute sollen weitere Teams in der Türkei eintreffen. Ein 50-köpfiges Hilfsteam des Technischen Hilfswerks brach am frühen Morgen vom Flughafen Köln/Bonn aus ins Katastrophengebiet auf.

Schon vor Ort ist unter anderem die Hilfsorganisation I.S.A.R. International aus Deutschland, die mit 42 Teammitgliedern in Kirikhan in der Türkei nach Überlebenden sucht. Ihr Sprecher Braun sagte dem Deutschlandfunk, die Zusammenarbeit vor Ort laufe sehr gut. Die Helfer in der Türkei seien gut vorbereitet. So habe man heute Nacht, mehr als 50 Stunden nach dem Beben, einen 16-Jährigen lebend gerettet.

Zugang zu Rebellengebieten problematisch

Auch im Nordwesten Syriens warten viele Betroffene weiter auf Hilfe. Vor allem der Zugang zu den von Regierungsgegnern kontrollierten Gebieten gestaltet sich weiter schwierig. Die UNO prüft nach eigenen Angaben "alle Wege", um humanitäre Hilfe dorthin zu bringen.

Türkischer Botschafter dankt Deutschland

Der türkische Botschafter in Deutschland, Şen, dankte der deutschen Gesellschaft und der Regierung für die "enge und intensive Solidarität" in der Erdbebenkatastrophe gedankt. In solch schwierigen Zeiten sei es gut zu wissen, dass man sich auch auf seine Freunde in Europa uneingeschränkt verlassen könne, sagte er der Funke-Mediengruppe.

Dass auch Griechenland schneller als die meisten Staaten Hilfe zugesagt habe, bedeute dem türkischen Volk sehr viel, führte Şen aus. Die NATO-Partner Griechenland und Türkei streiten seit Jahren um den Status griechischer Inseln in der Ägäis.

Insgesamt mehr als 9.500 Todesopfer

Nach jüngsten Angaben stieg die Zahl der bestätigten Todesopfer nach den Erdbeben auf mehr als 9.500. Zehntausende Menschen wurden verletzt. Nach Behördenangaben wurden fast 40.000 Menschen verletzt. Allein in der Türkei gibt es fast 7.000 Tote und mehr als 30.000 Verletzte.

Der türkische Präsident Erdogan ist am Vormittag im Erdbebengebiet im Südosten des Landes angekommen. Er werde sich in den Provinzen Hatay und Kahramanmaras ein Bild der Lage machen, teilte das Präsidialamt mit. Beide Gebiete sind stark von den Beben getroffen und haben Tausende Tote zu verzeichnen. Der Chef der größten Oppositionspartei CHP, Kilicdaroglu, warf Erdogan Versagen vor. Dieser habe es versäumt, das Land in seiner 20-jährigen Regierungszeit auf ein solches Beben vorzubereiten.

Das Erdbeben der Stärke 7,8 hatte das türkisch-syrische Grenzgebiet am Montagmorgen getroffen. In den Stunden danach trafen die Region noch mehr als 50 Nachbeben.

