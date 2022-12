Pressebericht

Eine der Razzien fand in der Wohnung von Heinrich XIII Prinz Reuß (hinten, Mitte) statt. (picture alliance / dpa / Boris Roessler)

Die Zeitung "Die Welt" berichtet unter Berufung auf Bundestags-Abgeordnete, insgesamt seien 93 Waffen beschlagnahmt worden, darunter 19 Faustfeuerwaffen und 25 Langwaffen. Auch Messer, Armbrüste und Schreckschusspistolen seien sichergestellt worden. Hinzu kommen dem Bericht zufolge rund 200 legale Waffen eines Händlers, der zu den Festgenommenen gehört.

Dreistellige Zahl an Mitwissern

Die Parlamentarier waren gestern auf einer nicht öffentlichen Sondersitzung des Innen- und des Rechtsausschusses des Bundestags von den Ermittlern über die bisherigen Erkenntnisse informiert worden. Dabei stellte sich nach Angaben von Teilnehmern auch heraus, dass es neben der in der vergangenen Woche ausgehobenen Gruppe von rund 50 mutmaßlichen Verschwörern offenbar auch eine dreistellige Zahl an Mitwissern gab: Mitglieder der beiden Ausschüsse erklärten, die Ermittler hätten eine dreistellige Zahl sogenannter Verschwiegenheitserklärungen mit Unterschriften von Menschen gefunden, die von der Gruppe angesprochen worden seien. In den Schreiben sei den Unterzeichnern mit erheblichen Sanktionen bis hin zum Tod gedroht worden.

Exekutionen geplant

Zudem planten die mutmaßlichen Verschwörer nach Angaben der Abgeordneten, bundesweit 286 Kompanien zu bilden, die im Falle eines Umsturzes Menschen festnehmen und exekutieren sollten. In Sachsen, Thüringen und Baden-Württemberg habe es dafür bereits konkrete Vorbereitungen gegeben.

Vergangene Woche waren bei bundesweiten Razzien 25 Personen festgenommen worden. Sie sollen eine rechtsterroristische Vereinigung mit dem Ziel eines gewaltsamen Umsturzes in Deutschland gebildet haben. Bundesinnenministerin Faeser sprach von einer realen und ernsten Gefahr.

Diese Nachricht wurde am 13.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.