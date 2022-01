Viele Migranten wollten Ärmelkanal 2021 passieren (Archivbild) (dpa/Pascal Bonniere/MAXPPP)

Wie die Deutsche Presse-Agentur von der zuständigen Meerespräfektur in Cherbourg erfuhr, wurden 1.360 Fälle mit mehr als 35.000 Menschen an Bord erfasst. 2020 registrierten die Behörden rund 870 versuchte Überfahrten mit insgesamt etwa 9.550 Menschen. Die Überquerung des Ärmelkanals, zumeist in Schlauchbooten, ist gefährlich, vor allem weil der Meeresarm von vielen großen Schiffen befahren wird.

