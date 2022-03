In Deutschland sind inzwischen mehr als 250.000 Flüchtlinge aus der Ukraine angekommen. (imago/Stefan Zeitz)

Nach Angaben des Bundesinnenministeriums liegt die Zahl inzwischen bei rund 253.000 - und damit um 7.000 höher als am Vortag. Die Zahlen werden jeweils von der Bundespolizei ermittelt, die derzeit auch in Zügen verstärkte Kontrollen vornimmt. Die tatsächliche Zahl der Geflüchteten dürfte deutlich höher liegen, auch weil es keine systematischen Kontrollen an der deutsch-polnischen Grenze gibt und weil Ukrainer ohne Visum in die EU einreisen dürfen.

Bundesarbeitsminister Heil plant für kommende Woche ein Spitzentreffen zur Integration ukrainischer Flüchtlinge in den deutschen Arbeitsmarkt. Der SPD-Politiker sagte in der Haushaltsdebatte im Deutschen Bundestag, dazu werde er neben Bund und Ländern auch die Wirtschaft, Gewerkschaften und Wohlfahrtsverbände an einen Tisch holen.

Weiterführende Informationen

Diese Nachricht wurde am 25.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.