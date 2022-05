Der EU-Außenbeauftragte Borrell bei der Geberkonferenz für Syrien in Brüssel. (AP Photo/Olivier Matthys)

Für dieses Jahr seien es 4,1 Milliarden Euro, für das kommende Jahr 2,3 Milliarden Euro, sagte EU-Kommissar Várhelyi. Allein 4,8 Milliarden Euro kämen von der EU und ihren Mitgliedstaaten. Deutschland leistet nach Regierungsangaben einen Beitrag von mehr als einer Milliarde Euro. Von der EU selbst kommt eine weitere Milliarde, wie der Außenbeauftragte Borrell mitteilte. Syrien und das Leiden seines Volkes stünden vielleicht nicht mehr im Zentrum der Nachrichten, sagte Borrell. Aber es bleibe in unserem Denken. 90 Prozent der Menschen in Syrien lebten in Armut.

