Flüchtlinge, die Mariupol verlassen haben, steigen in der Stadt Bezymennoye aus einem Bus aus. (IMAGO / ITAR-TASS / Sergei Bobylev)

Das gab das Flüchtlingswerk der Vereinten Nationen UNHCR an. Mehr als die Hälfte der Menschen floh demnach ins benachbarte Polen. 90 Prozent der ins Ausland geflüchteten Ukrainer sind Frauen und Kinder. Darüber hinaus schätzt die Internationale Organisation für Migration, dass rund acht Millionen Menschen innerhalb der Ukraine auf der Flucht sind.

Vor der russischen Invasion lebten in der Ukraine 37 Millionen Menschen in den von der Regierung kontrollierten Regionen, also außerhalb der von Russland annektierten Krim und der pro-russischen Separatistengebiete im Osten.

Diese Nachricht wurde am 12.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.