UNO-Bilanz

Mehr als siebentausend zivile Opfer im Ukraine-Krieg registriert

In der Ukraine sind seit Beginn der russischen Invasion mehr als siebentausend Tote in der Zivilbevölkerung registriert worden. Wie das Büro des Hochkommissars der Vereinten Nationen für Menschenrechte in Genf mitteilte, dürfte die tatsächliche Zahl allerdings deutlich höher sein. So könnten Berichte über Opfer wegen heftiger Kämpfe in manchen Gebieten nicht bestätigt werden, hieß es.

16.01.2023