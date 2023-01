Sozialpolitik

"Einsamkeit betrifft immer mehr Menschen aller Altersgruppen." (Pexels / mikoto.raw Photographer)

"Warme Worte" und die jüngsten weihnachtlichen Appelle, reichten nicht aus, sagte die nordrhein-westfälische SPD-Politikerin Kapteinat in Düsseldorf. Einsamkeit betreffe immer mehr Menschen aller Altersgruppen. Es müssten daher nachhaltige Strukturen aufgebaut werden. Nötig seien aufsuchende Hilfen und niederschwellige Angebote wie Treffpunkte zur Interaktion oder zum Plaudern. Von 65 Handlungsempfehlungen gegen Einsamkeit, die eine Landtagskommission vor knapp einem Jahr vorgeschlagen habe, sei nur eine einzige umgesetzt worden. Der Berliner Bezirksbürgermeister Oltmann erklärte in der Zeitung " BZ ", schon vor Corona sei Einsamkeit eines der großen gesellschaftlichen Themen gewesen. Man müsse es ernst nehmen, appellierte der Grünen-Politiker.

Über die Feiertage hatten unter anderem Bundesgesundheitsminister Lauterbach, Bundesfamilienministerin Paus, NRW-Ministerpräsident Wüst und Bayerns Gesundheitsminister Holetschek die Problematik hervorgehoben. Die Deutsche Stiftung Patientenschutz sprach von Einsamkeit als "größte Volkskrankheit in Deutschland". Ein Sprecher des Malteser-Hilfsdienstes in NRW erklärte Anfang der Woche, mehr als die Hälfte der Hausnotrufe, die man zwischen Heiligabend und Neujahr vor allem von Senioren erhalten habe, seien aus Einsamkeit erfolgt. Insgesamt seien es etwa vier Mal so viele gewesen wie in früheren Jahren.

