Immer wieder werden Stromleitungen in der Ukraine gezielt von der russischen Armee angegriffen, um die Energie-Infrastruktur des Landes zu zerstören (Archivfoto). (AP / Kostiantyn Liberov)

Indem es Kraftwerke und andere Energieanlagen in die Luft sprenge, führe Russland Krieg gegen die Lebensgrundlagen der Menschen, erklärte der ukrainische Präsident Selenskyj in Kiew. Besonders im Winter sei dieses Vorgehen verachtenswert. Für die kommenden Tage werden in der Ukraine Temperaturen von minus zehn Grad Celsius erwartet. Das russische Verteidigungsministerium in Moskau teilte mit, es habe mit Langstrecken- und Präzisionswaffen militärische Ziele der Ukraine angegriffen, vor allem Einrichtungen der Infrastruktur für Treibstoff und Energie.

Diese Nachricht wurde am 18.11.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.