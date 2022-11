WM-Spiele aus Katar wollen viele Deutsche nicht sehen. (Archivbild) (imago images / Laci Perenyi / Laci Perenyi via www.imago-images.de)

Das ergab eine vom Nachrichtenmagazin "Spiegel" beauftragte Online-Umfrage, an der rund 5.000 Menschen teilnahmen. Die am häufigsten genannten Gründe dafür waren die Situation der Menschenrechte in Katar, fehlendes Interesse an Fußball und die Kommerzialisierung des Sports.

