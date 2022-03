Heizungsthermostat in der Wohnung (picture alliance / Zoonar | stockfotos-mg)

Insgesamt sollen über zwei Millionen Menschen in Deutschland von dem Zuschuss profitieren, der zunächst als einmalige Hilfe für die laufende Heizperiode vorgesehen ist und spätestens zum Ende des Jahres ausgezahlt werden soll. Hintergrund sind die rasant steigenden Energiepreise, die sich in den nächsten Nebenkostenabrechnungen niederschlagen dürften. Daher fallen die Sätze nun doppelt so hoch aus wie zunächst vorgesehen.

270 Euro für Wohngeldbezieher

Konkret erhalten Wohngeldbezieher, die alleine leben, 270 Euro. Zwei-Personen-Haushalte bekommen 350 Euro, für jeden weiteren Mitbewohner gibt es jeweils 70 Euro mehr. Für Studierende und Auszubildende, die staatliche Hilfen wie Bafög erhalten, ist ein Zuschuss von 230 Euro vorgesehen.

