Die seit Mitte August in dem Land regierenden militant-islamistischen Taliban hätten die Expansion des IS nicht eindämmen können, sagte die UNO-Sondergesandte für Afghanistan, Lyons, in New York. Der IS sei zunächst auf wenige Provinzen und Kabul beschränkt gewesen und scheine nun in fast allen Provinzen präsent und zunehmend aktiv. Auch die Zahl der Angriffe, die der IS für sich reklamierte, sei signifikant gestiegen, betonte Lyons. Im Jahr 2020 seien es 60 gewesen, in diesem Jahr bereits mehr als 330. Das Vorgehen der Taliban gegen den IS sei besorgniserregend, da es sich stark auf außergerichtliche Inhaftierungen und die Tötung mutmaßlicher Mitglieder zu stützen scheine. Hier müsse die internationale Gemeinschaft genauer hinsehen.

Die UNO-Sondergesandte warnte zugleich vor einer humanitären Katastrophe in Afghanistan. Man rechne damit, dass dort in diesem Winter 60 Prozent der Menschen aufgrund des sich verschlimmernden Lebensmittelnotstandes hungern müssten.

