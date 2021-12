Mehr Asylbewerber zieht es nach Deutschland. (www.imago-images.de/ McPHOTO)

Das berichten die Zeitungen der Funke Mediengruppe unter Berufung auf Daten der EU-Statistikbehörde Eurostat. Danach wurden in der Europäischen Union in den ersten neun Monaten dieses Jahres insgesamt rund 356.000 Asyl-Erstanträge registriert, was einem Anstieg um 15 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht.

In Deutschland ist die Zahl der Asyl-Anträge von Januar bis Ende September laut Eurostat aber mehr als doppelt so stark gestiegen - um 33 Prozent auf gut 100.000 Fälle. Damit entfielen mehr als 28 Prozent aller Asyl-Erstanträge in der EU auf Deutschland, mehr als auf jedes andere EU-Land.

Weitere wichtige Zielländer für Asylbewerber waren laut Eurostat Frankreich mit einem Anteil von 20 Prozent der Anträge, Spanien mit 11 Prozent und Italien mit 8 Prozent.

Diese Nachricht wurde am 25.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.