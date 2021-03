Eine "globale Kraft des Guten" - so hat der britische Premier Boris Johnson diese Woche im Unterhaus zu beschreiben versucht, wie er die künftige Rolle des Vereinigten Königreichs in der Weltpolitik sieht und wo.



Eng an der Seite der USA natürlich und nach dem Brexit selbstverständlich weniger britisches Engagement auf dem europäischen Kontinent, dafür umso mehr in Asien. Großbritannien, ein Anwalt des freien Welthandels und der offenen Seewege! In wenigen Wochen soll der neue Flugzeugträger der Royal Navy, die "Queen Elisabeth" auf ihrer Jungfernfahrt bis in den Indischen Ozean vordringen. Welche Bilder könnten besser zu Johnsons Vision passen?

Andere Aufnahmen wären allerdings interessanter und aussagekräftiger, bloß werden wir sie wahrscheinlich nie zu Gesicht bekommen. Diskretion ist im schottischen U-Boot-Hafen Faslane ohnehin oberstes Gebot, doch in diesem Fall mag es auch daran liegen, dass diese Bilder so gar nicht zum Selbstbild der "globalen Kraft des Guten" passen würden.

Neues nukleares Wettrüsten

Zum ersten Mal nach Ende des Kalten Kriegs will Großbritannien die Zahl seiner Atomsprengköpfe erhöhen. Offizielle Angaben zum genauen Bestand gibt es nicht, er könnte derzeit bei etwa 180 Sprengköpfen liegen und dürfte auf höchstens 260 aufgestockt werden. Wie schon in der Vergangenheit sollen sie auf Trident-Flugkörper montiert, ausschließlich von U-Booten abgeschossen werden können.

Schon mit der Ankündigung, sein Arsenal auszubauen, trägt Großbritannien seinen Teil zu einem neuen nuklearen Wettrüsten bei. Das Risiko, dass dieses Wettrüsten nun beschleunigt wird, nimmt Johnson mit seiner Regierung in Kauf, auch wenn er nicht den Anfang machte. Mit China hat eine andere, seit langem anerkannte Atommacht über die Jahre immer wieder mal aufgestockt. Nordkorea hat sich die Technologie inzwischen leider besorgt, Atombomben getestet und droht längst mit seinen nuklearen Fähigkeiten. Das Vorbild Kim Jong Un, unter anderem ist er Oberbefehlshaber der nordkoreanischen Streitkräfte, dürfte auch auf andere Despoten attraktiv wirken. Davon abgesehen versuchen sich Iran und einige arabische Staaten zumindest Kernwaffen-Optionen offenzuhalten. Das reicht von verbalen Bekenntnissen und Plänen zum Bau von Atomkraftwerken über die Inbetriebnahme von Reaktoren am Golf bis zur Urananreicherung.

Nachdem die britischen Pläne in dieser Woche zuerst geleakt und dann veröffentlicht wurden, versicherte ein Sprecher der Regierung, dass sie selbstverständlich zum Atomwaffen-Nichtverbreitungsvertrag stehe. Ganz so selbstverständlich ist das nicht, denn der Ende der 1960er-Jahre geschlossene Vertrag verpflichtet die anerkannten Atommächte, ihre Bestände zu reduzieren. Was Großbritannien jetzt macht, muss man zumindest als Verstoß gegen den Geist dieses Vertrags verstehen. So oder ähnlich äußerten sich auch Vertreter der Vereinten Nationen.

Warum sind 260 statt 180 Sprengköpfe nötig?

Die teils schon erwähnten nuklearen Schwellenländer werden da ohnehin ihre eigene Auffassung haben. In der Logik des Nichtverbreitungsvertrags sollen sie auf Atomwaffen verzichten, weil die Atommächte in absehbarer Zeit auch keine mehr haben werden. Wenn die aber das eine Ziel des Vertrags nicht erfüllen, warum sollten sich dann andere Staaten daranhalten?

Fest steht also, dass Großbritannien im Begriff ist, die Welt unsicherer zu machen, verschafft es sich im Gegenzug wenigstens selbst mehr Sicherheit? Wohl kaum. Die britische Ankündigung kam diese Woche überraschend, noch analysieren Fachleute, was sie und andere davon halten sollten. Moskau reagierte sofort und mit harschem Protest. Im mehr als 100 Seiten umfassenden Papier, das die Grundlage der neuen britischen Außen- und Sicherheitspolitik sein soll, ist von neuen Bedrohungen die Rede, im Umfeld der britischen Regierung wird von Laser-Waffen, Hyperschall-Raketen, Hackerangriffen oder Massenvernichtungswaffen gemunkelt. London hält sich die Option offen, auch gegen solche nicht-atomaren Bedrohungen mit Nuklearwaffen vorzugehen. Das ist alarmierend.



Trotzdem bleibt völlig unklar, warum für eine angeblich wirksamere Abschreckung 260 statt 180 Sprengköpfe nötig wären. Großbritannien verfügt über weniger Kernwaffen als Frankreich, deutlich weniger als China oder gar als Russland oder die USA. Von den vier britischen U-Booten ist immer nur eines auf Patrouille, allerdings bestückt mit 40 Atom-Sprengköpfen. Jeder dieser Köpfe hat ein Vielfaches der Sprengkraft der Hiroshima-Bombe. Warum eine "globale Kraft des Guten" nun noch mehr solcher Waffen nötig hat, das wird wohl das Geheimnis von Boris Johnson bleiben. Alarmierend aber ist es.

Gerwald Herter (Deutschlandradio - C. Kruppa)Gerwald Herter studierte Geschichte und Internationale Beziehungen in München und Straßburg. Tätigkeit im Institut für Zeitgeschichte, freie Mitarbeit bei ARTE und beim ARD-Fernsehen. Volontariat beim Bayerischen Rundfunk. BR-Korrespondent zunächst in Bonn, dann in Brüssel, anschließend Leiter des ARD-Studios Südosteuropa, später ARD-Terrorismusexperte. Seit 2011 in der Abteilung Hintergrund des Deutschlandfunks, Schwerpunkt Europa- und Internationale Politik.