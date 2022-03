Meeresverschmutzung

Statt Weltumseglung nur eine kleine Runde im Atlantik - für den Skipper Fabrice Amadeo war die letzte Vendée Globe kein so großer Erfolg. Für die Forschung aber schon. Denn Amadeo hatte spezielle Mikropartikelfilter mit an Bord, mit denen er für französische Forschungsinstitute messen sollte, wie viel Mikroplastik an der Meeresoberfläche schwimmt. Heraus kam aber etwas anderes als erwartet: Zwar war in den meisten Proben auch Mikroplastik enthalten, viel öfter fanden Forschende darin aber Zellulosefasern, zum Beispiel von Baumwolle - und zwar doppelt so viel wie Mikroplastik.