Die Bundesregierung will Familien bei Adoptionen besser unterstützen. Dazu beschloss das Bundeskabinett mehrere Änderungen des Adoptionshilfe-Gesetzes. Unter anderem sollen Adoptionen von Stiefkindern erleichtert und Auslandsadoptionen besser kontrolliert werden.

Bislang darf ein Stiefkind nur dann adoptiert werden, wenn man mit Vater oder Mutter verheiratet ist. Das Bundesverfassungsgericht hat diese Regelung jedoch für grundgesetzwidrig erklärt. Künftig soll eine Adoption deshalb auch ohne Trauschein möglich sein, sofern das Paar seit mindestens vier Jahren eheähnlich zusammenlebt oder ein gemeinsames Kind im selben Haushalt hat. Die Partnerschaft gilt dann als "verfestigt". Zudem ist eine verpflichtende Beratung als Voraussetzung für die Adoption eines Stiefkindes vorgesehen.

Auslandsadoptionen nur mit Vermittlungsstellen

Eine Beratung soll künftig auch bei Auslandsadoptionen Pflicht sein. Von den 3.733 Adoptionen im vergangenen Jahr betrafen nach Angaben des Bundesfamilienministeriums 176 Kinder aus dem Ausland. Davon lief nach Schätzungen des Ministeriums rund ein Drittel unbegleitet, also ohne Vermittlungsstellen ab. Das soll verboten werden. Für mehr Rechtssicherheit und Rechtsklarheit soll zudem ein verpflichtendes Anerkennungsverfahren für ausländische Adoptionsbeschlüsse eingeführt werden. Mit den Maßnahmen will die Regierung Kindeshandel verhindern und das Wohl des Kindes in den Mittelpunkt stellen.

Rechtsanspruch auf Unterstützung

Alle Eltern, die ein Kind annehmen, sollen künftig einen Rechtsanspruch auf Unterstützung auch nach der Adoption haben. Denn ein solcher Schritt begleite alle Beteiligten ein Leben lang.



Das Familienministerium plädierte insgesamt für einen offenen Umgang mit dem Thema. Kinder sollten wissen, woher sie kommen. Darum sollten die rund 400 Vermittlungsstellen in Deutschland den Kontakt zwischen der Herkunfts- und der Adoptivfamilie fördern. Familienministerin Giffey betonte, am wichtigsten sei bei allem das Wohl der adoptierten Kinder: "Sie sollen gut aufwachsen und ihren Weg sicher gehen."



Die erste Lesung des Gesetzentwurfs ist für Mitte Januar geplant.