Wunsch (nicht nur) einer Sechsjährigen, entdeckt in Frankfurt am Main (dpa/Frank Rumpenhorst)

Das geht aus dem aktuellen Wochenbericht des Robert Koch-Instituts hervor. Demnach gibt es bundesweit derzeit 153 aktive Ausbrüche in Alten- und Pflegeheimen. Vor einer Woche waren es 123.

In Kitas wurden dem Bericht zufolge in den vergangenen vier Wochen insgesamt 252 Ausbrüche registriert, in Schulen waren es deutschlandweit 293. Das RKI spricht von einem Ausbruch, wenn aus einer Einrichtung gleichzeitig zwei oder mehr Fälle gemeldet werden. Durchschnittlich waren in den Pflegeheimen 14 Personen betroffen, in Kitas 6 und in Schulen 4.

Diese Nachricht wurde am 21.01.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.