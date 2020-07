Die Oscar-Akademie, die darüber entscheidet, wer die Filmpreise bekommt, will diverser werden und öffnet sich für Minderheiten und Frauen.

819 von insgesamt über 9.000 Mitgliedern wurden neu eingeladen, darunter deutlich mehr Frauen und Repräsentanten von Minderheiten. Laut dem Verband sind 45 Prozent der Einladungen an Frauen gegangen und ein Drittel an unterrepräsentierte ethnische Gruppen. Zu den Vertretern der Filmbranche, denen Akademie die Mitgliedschaft anbot, gehören die jungen nicht-weißen Schauspielerinnen Awkwafina, Zendaya and Constance Wu.



Auch das kubanische Bond-Girl Ana de Armas und die aus dem Erfolgsfilm "Joker" bekannte schwarze Schauspielerin Zazie Beetz wurden eingeladen. Ebenfalls aufgenommen wird die schwarze britische Schauspielerin Cynthia Erivo. Die Mehrheit der neuen Academy-Mitglieder sind Frauen, mehr als die Hälfte der Neuzugänge gehören nach Angaben des Gremiums "unterrepräsentierten" ethnischen Gruppen an.



Die Oscars stehen schon länger in der Kritik zu weiß und zu männlich zu sein. In den letzten Jahren gab es aber auch schon Anzeichen für mehr Diversität. Während 2015 nur 8 Prozent der Mitglieder "People of Color" waren, stieg der Anteil 2018 auf 16 Prozent.