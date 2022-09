Hochwassergebiete

(220919) -- JAMSHORO, Sept. 19, 2022 -- Überflutete Gegend in Sindh in Pakistan. (IMAGO / Xinhua / IMAGO / Stringer)

Das pakistanische Nachrichtenportal "Dawn" berichtet, dass allein in der Provinz Belutschistan bereits Tausende Menschen an diesen durch Moskitos übertragenen Krankheiten litten. Die Situation werde durch das stehende Wasser immer schlimmer. Kinder seien am stärksten betroffen, es fehle auch an Medikamenten.

Bereits letzte Woche warnte die Weltgesundheitsorganisation WHO vor einer Welle von Krankheiten in den Hochwassergebieten. Seit Anfang September hatten die schlimmsten Monsun-Überschwemmungen seit 30 Jahren große Teile Pakistans verwüstet. Sechs Millionen Menschen sind unmittelbar von der Katastrophe betroffen, offiziell wurden mehr als 1.500 Todesopfer registriert.

