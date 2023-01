Das geht aus einem Bericht des International Centre for Migration and Policy Development in Wien hervor. Im laufenden Jahr könnten je nach dem zugrunde gelegten Szenario zwischen 500.000 und vier Millionen weitere Ukrainer ihr Land verlassen. Seit Beginn des Krieges sind bereits 7,9 Millionen Menschen in andere europäische Länder geflüchtet. Die Forscher rieten potentiellen Aufnahmeländern dazu, Notfallpläne auch für plötzliche Fluchtbewegungen zu entwickeln.