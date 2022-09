Bundeswehrverbände fordern eine besssere Ausstattung für die Truppe. (picture alliance / dpa / dpa-Zentralbild / Jens Büttner)

Mit Blick auf die NATO-Verpflichtungen im Bündnis und das Zwei-Prozent-Ziel plädierte Ramms im Deutschlandfunk dafür (Audio-Link), bis 2027 den Wehretat von derzeit 50 auf 70 Milliarden Euro pro Jahr aufzustocken.

Der Chef des Bundeswehrverbands, Wüstner, verlangte ebenfalls eine dauerhafte Anhebung der finanziellen Mittel. Für die kommende Legislaturperiode sind Wüstner zufolge 75 Milliarden pro Jahr erforderlich.

Wüstner gab eine ähnlich desaströse Einschätzung zur Lage der Bundeswehr ab. Die 100 Milliarden Euro aus dem Sondervermögen müssten erst noch in Verträge gebracht werden. Momentan sei man noch im freien Fall.

Scholz spricht auf Bundeswehrtagung

Bundeskanzler Scholz nimmt heute an der Bundeswehrtagung teil, in der der weitere Kurs der deutschen Streitkräfte erörtert werden soll. Die Veranstaltung trägt den Titel "Die Bundeswehr in der Zeitenwende - eine kritische Bestandsaufnahme in Zeiten des Krieges in Europa". Erwartet wird, dass sich Scholz in seiner Rede auch zu den Investitionen äußert.

Sonderausgaben als Reaktion auf Ukraine-Krieg

Die Ampel-Koalition hatte im Juni Sonderausgaben in Höhe von 100 Milliarden Euro an die Bundewehr beschlossen - als Reaktion auf den russischen Einmarsch in die Ukraine. Mit dem zusätzlichen Geld sollen neue Flugzeuge, Hubschrauber, Schiffe, Panzer und Munition angeschafft werden. Es geht aber auch um die Ausrüstung der Soldaten wie Nachtsichtgeräte und Funkgeräte.

Diese Nachricht wurde am 16.09.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.