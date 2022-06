Abschlusskonferenz der Innenministerkonferenz, unter anderem mit Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU, 2. von links), und Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD, 2. von rechts) (Daniel Löb/dpa)

So sollen Ermittler künftig den IP-Adressen von Computern die Identitäten der Nutzer zuordnen können, wenn ein Ermittlungsrichter dies anordnet. Dazu müssten die Provider die IP-Adressen länger speichern. Die Innenminister versprechen sich davon insbesondere Erfolge im Kampf gegen die Verbreitung von Darstellungen sexualisierter Gewalt an Kindern.

Zehn Milliarden Euro für den Zivil- und Katatstrophenschutz

Für den Zivil- und Katastrophenschutz soll der Bund nach dem Willen der Innenminister in den nächsten zehn Jahren zehn Milliarden Euro bereitstellen. Mit dem Geld soll ein bundesweites System von Warnsirenen aufgebaut werden. Außerdem sollen WarnApps und das flächendeckende Versenden von Warnungen an Mobiltelefone vorangetrieben werden. Zudem wollen Bund und Länder in Bonn ein gemeinsames "Kompetenzzentrum Bevölkerungsschutz" aufbauen. Dort sollen Fachleute länderübergreifend Informationen sammeln, um Unwetterkatastrophen besser vorhersagen und schneller auf sie reagieren zu können.

Maßnahmen gegen gezielte Desinformation

Angesichts des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine wollen die Innenminister zusätzliche Maßnahmen zur Abwehr von Desinformationskampagnen ergreifen. Zentral sei der Aufbau eines Netzwerks, an dem alle relevanten Akteure von Bund, Ländern und Kommunen beteiligt werden. Die deutschen Sicherheitsbehörden beobachten seit Monaten Versuche, durch Desinformation gesellschaftliche Konflikte zu schüren. Ein Beispiel war ein gefälschtes Video über ein angebliches Verbrechen durch Ukrainer in Nordrhein-Westfalen.

Die Innenminister einigten sich bei ihrem ersten Präsenztreffen seit Beginn der Corona-Pandemie auch darauf, das Beamtenstatusgesetz zu ändern: Wenn ein Beamter der Volksverhetzung schuldig gesprochen wird und mindestens zu einem halben Jahr Haft verurteilt wird, soll er künftig aus dem Staatsdienst entfernt werden können. Bisher ist das nur bei einer Verurteiltung zu mindestens einem Jahr Haft möglich.

