Einigung in Tarif-Konflikt

Die Tarfiverhandlungen für die Beschäftigten im kommunalen Sozial- und Erziehungsdienst gestalten sich schwierig. (Getty Images / E+)

Die Gewerkschaft Verdi und der Beamtenbund dbb verständigten sich am späten Abend mit den Arbeitgebern nach rund zwölfstündigen Beratungen in Berlin. Demnach erhalten die Beschäftigten zunächst pro Jahr pauschal zwei zusätzliche freie Tage sowie die Option, Teile ihres Gehalts in bis zu zwei Entlastungstage umzuwandeln. Daneben erhalten Erzieher im kommunalen öffentlichen Dienst ab Juli monatlich 130 Euro mehr. Für Beschäftigte in der Sozialarbeit gibt es 180 Euro zusätzlich. Die Einigung betrifft rund 330.000 Menschen und hat eine Laufzeit von fünf Jahren.

Den Angaben zufolge gilt die Vereinbarung in allen Bundesländern außer Berlin, wo andere Regelungen Vorrang hätten.

Diese Nachricht wurde am 19.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.