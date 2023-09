Prostitution

Nach dem Ende der Corona-Auflagen gibt es in Deutschland wieder mehr Prostituierte. (imago/Michael Schick )

Nach Angaben des Statistischen Bundesamts waren zum Ende des vergangenen Jahres bei den Behörden rund 28.000 Prostituierte gemeldet. Verglichen mit den Zahlen des Vorjahres ist das ein Anstieg um rund ein Fünftel.

Ende 2019, also kurz vor Beginn der Corona-Pandemie, zählten die Statistiker in Deutschland mehr als 40.000 angemeldete Prostituierte. Diese müssen sich in Deutschland seit rund fünf Jahren aufgrund einer gesetzlichen Regelung registrieren lassen.

Diese Nachricht wurde am 15.09.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.