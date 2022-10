OECD-Bildungsbericht

Studentinnen und Studenten in einem Hörsaal (picture alliance/dpa/Sina Schuldt)

Wie die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung in ihrer neuen Bildungsstudie berichtet, hatten in der Altersgruppe der 25- bis 34-Jährigen 36 Prozent einen Uni- oder Fachhochschulabschluss beziehungsweise einen Meister im Handwerk. Im Jahr 2.000 lag der Anteil noch bei 22 Prozent. Als Grund gilt vor allem die steigende Nachfrage des Arbeitsmarktes nach fortgeschrittenen Kompetenzen. Im gesamten OECD-Raum hatten demnach sogar 48 Prozent einen höheren Abschluss, so viele wie noch nie zuvor.

Kritisch wurde die in Deutschland vergleichsweise hohe Quote an Schulabbrechern gewertet. Diese stieg laut OECD auf 14 Prozent. Ein weiterer Schwachpunkt sei auch die geringe Teilnahme an Weiterbildungen.

Diese Nachricht wurde am 04.10.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.